Porto de Santos busca ser um dos 20 maiores do mundo

Ser um dos 20 maiores portos do mundo em capacidade instalada. Este foi um dos destaques da fala do presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, no evento Plano de Investimentos do Porto de Santos, realizado pela Anetrams (Associação Nacional das Empresas de Engenharia Consultiva de Infraestrutura de Transportes), nesta segunda-feira (17), em São Paulo.

Na ocasião, Pomini detalhou o plano que prevê mais de R$ 20 bilhões em ações de melhorias no Porto nos próximos cinco anos. “O Porto de Santos concorre com qualquer outro porto do mundo em termos de tecnologia. A nossa responsabilidade é garantir uma boa estrutura para a iniciativa privada comandar com êxito as operações. Hoje, o Porto é o 39º do mundo em capacidade e, com os investimentos, pode chegar a ser um dos 20 maiores”, avaliou Pomini. “Nove dos dez maiores portos, hoje, estão na China”, completou o executivo.