Príncipe Harry teria se arrependido de não ter ido ao evento da volta oficial de Kate Middleton

Após não receber convite para o tradicional desfile Trooping the Colour, Príncipe Harry teria se sentido esnobado e incomodado, afinal, o evento marcou o retorno oficial de Kate Middleton aos deveres reais depois do diagnóstico de câncer.

De acordo com o The Sun, Harry teria ficado chateado por não poder participar enquanto sua esposa, Meghan Markle, não esboçou interesse.

O Príncipe Harry e Meghan Markle têm opiniões diferentes sobre a perda do evento Trooping the Color de 2024. Acho que quando se trata de assuntos militares, Harry sempre se interessou. Acho que [nesses momentos] ele vê inquestionavelmente a forma [irreparável] como ocorreu o rompimento com a Família Real. O que, como digo na minha opinião, é culpa dos Sussex (Harry e Meghan), disse o expert da realeza.

E continuou:

[Meghan] ficou indiferente a uma cerimônia como Trooping the Color. Não tenho ideia se ela assistiria ou não, mas não acho que significaria muito para ela. Se tivesse acontecido, ela teria conseguido conquistar uma posição dentro da Família Real onde poderia ter sido útil.