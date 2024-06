Na França, grupo de Macron tem 19% das intenções de voto e o de Le Pen, 33%, diz pesquisa Ifop

A coalizão governista do presidente da França, Emmanuel Macron, tem 19% das intenções de voto, de acordo com a mais recente pesquisa Ifop, realizada a pedido de Le Journal du Dimanche, duas semanas antes do primeiro turno da eleição legislativa no país, em 30 de junho. Já o Reagrupamento Nacional, sigla de extrema-direita de Marine Le Pen, vinha com 33% das intenções. Entre eles, a Esquerda Unida tinha 26%.

Os responsáveis pela pesquisa dizem que os números sugerem que os nomes governistas continuam a sofrer um "voto de sanção", como ocorreu na disputa pelo Parlamento Europeu. Uma diferença importante, porém, é que na eleição nacional francesa haverá segundo turno em 7 de julho. Segundo analistas, Macron conta em ter resultado melhor diante da união de outras forças contra a extrema-direita, nesse processo eleitoral.

A pesquisa do Ifop também destaca que 63% dos eleitores consultados pretendem participar da disputa legislativa. Em 2022, essa participação foi de 47,51% do eleitorado, compara. A sondagem foi feita com 1.200 eleitores, nos dias 13 e 14 de junho.