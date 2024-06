Atriz Jacqueline Laurence morre no Rio de Janeiro aos 91 anos de idade

Morreu na madrugada desta segunda-feira, dia 17, no Rio de Janeiro, a atriz Jacqueline Laurence, de 91 anos de idade. Segundo informações do G1, a artista teve uma parada cardíaca no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, onde estava internada.

Jacqueline nasceu na cidade de Marselha, na França, em 1932, e nunca se naturalizou brasileira. Ela veio para o Brasil adolescente, acompanhada do pai.

No país, ela fez seu nome como atriz e atuou em novelas da TV Globo, como Dancin Days, Guerra dos Sexos, Cambalacho, Top Model, O Dono do Mundo, Salsa e Merengue, Senhora do Destino e Babilônia.