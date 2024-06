No México, senador governista diz que discussões sobre reforma começam nesta semana

O senador mexicano Ricardo Monreal, do partido governista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmou nesta segunda-feira, 17, no X (ex-Twitter) que deve começar nesta semana o debate sobre a reforma do Judiciário no país. A possibilidade de mudanças na Constituição gera cautela entre investidores, após a vitória da candidata Claudia Sheinbaum na disputa pela presidência neste mês, em continuidade com o governo de seu aliado Andrés Manuel López Obrador.

Monreal, que foi coordenador da campanha de López Obrador e professor de Direito da Universidade Nacional Autônoma do México (Unam), afirma que é esperada "participação e discussão ampla e plural" sobre o tema. Junto com o Parlamento aberto, "será um exercício autêntico que enriquecerá a iniciativa", além de mostrar "com clareza a vontade política" de Claudia Sheinbaum.

O Parlamento aberto é uma estratégia usada no país para reforçar debates e discussões sobre determinadas pautas, almejando mais participação cidadã. Oposicionistas e alguns analistas temem, porém, que as reformas constitucionais acabem por concentrar mais poder no comando do Executivo.