83% dos participantes de pesquisa com o mercado esperam que BC mantenha Selic em 10,5%

Uma pesquisa do banco BTG Pactual com profissionais do mercado financeiro mostra que a expectativa de manutenção da taxa Selic em 10,5% esta semana é dominante. Das 69 pessoas ouvidas, 83% esperam que o Comitê de Política Monetária (Copom) preserve a taxa básica de juros em 10,5% na quarta-feira, 19.

Outros 17% esperam um corte de 0,25 ponto porcentual da taxa Selic nesta reunião, para 10,25%.

Segundo o BTG, apenas 7% dos pesquisados acreditam que a decisão do Copom não será unânime.

Sobre a comunicação, 56% esperam que o BC mencione uma "pausa" no ciclo de cortes, sem "forward guidance". Para 56%, o comunicado não deveria trazer essa menção.

Entre os profissionais ouvidos pelo BTG, 58% esperam que a Selic encerre 2024 em 10,5%, o mesmo nível em que está hoje. Outros 32% veem os juros entre 10% e 10,25% no fim deste ano. Em 2025, cerca de 60% esperam que a Selic caia até 9% a 9,75% no fim do ano, enquanto 32% veem juros acima de 10%.

Segundo o banco, 88% dos participantes julga que o risco de aumento da taxa básica de juros é "muito baixo" ou "baixo" este ano. Em 2025, essa parcela é de 64%.

Cerca de 51% esperam que o Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) corte os juros em setembro, contra 40% que esperam uma redução no último bimestre. Os outros não veem cortes este ano.

Cenário

A maioria dos profissionais ouvidos pelo BTG continua esperando mudança na meta de resultado primário de 2024, que prevê déficit zero. Para 18%, a alteração acontecerá no próximo relatório trimestral de inflação, enquanto 53% esperam que ela ocorra posteriormente. Para 74%, a chance de o governo apoiar medidas de contenção de gastos é "muito baixa" ou "baixa".

Ao todo, 58% dos participantes esperam que o IPCA encerre este ano entre 3,75% e 4%. Para 2025, 44% esperam que a inflação fique nessa faixa. Sobre o câmbio, 52% esperam que o dólar fique acima de R$ 5,25 nos próximos 12 meses, enquanto 38% veem a moeda americana voltando para a faixa de R$ 5,0 a R$ 5,25.

A pesquisa do BTG ouviu 69 participantes do mercado - incluindo gestores, traders, economistas e estrategistas - entre 11 de junho e 14 de junho.