Maya Massafera se pronuncia após suposta recepcionista de salão tentar vender gravação de sua voz: Pagaria por um crime

Viralizou nas redes o suposto print de uma conversa de uma recepcionista de um salão de cabeleireiro dizendo que gravou uma conversa com Maya Massafera após atendê-la e queria vender o áudio. Após ver a notícia, a influenciadora comentou o assunto nas redes sociais.

Nos Stories do Instagram, a famosa desabafou:

Que bom dia, né? Espero do fundo do coração que seja mentira. me diz que é mentira, gente. Isso é bem sério.

Já no X, antigo Twitter, Maya explicou que está sofrendo com disforia da voz que está após passar pela cirurgia de feminzação vocal, o que faz com que passe por momentos difíceis. Ela ainda declarou que a suposta recepcionista realmente estiver querendo vender o áudio, ela tomará medidas legais.

Espero que seja mentira isso! Eu aprendi a entrar na brincadeira e ate estou achando engraçado. Mas eu tenho disforia da voz que estou e não é questão de gostar. É questão de chorar, ficar mal, não querer sair de casa. E se for verdade, essa pessoa pagaria por um crime.