Igor Rossi quer qualificar a Câmara: ‘Só dizem amém’

Com o objetivo de qualificar o Legislativo de São Bernardo, o professor de Educação Física e empresário Igor Rossi (PDT), 39 anos, vai disputar em outubro sua primeira eleição, apesar de militar na política desde a juventude. Para o pedetista, vereadores não devem ser submissos ao prefeito, mas, segundo ele, é isso o que ocorre desde que Orlando Morando (PSDB) chegou ao Paço são-bernardense, em 2017.

“Sinto muito que nossos vereadores digam ‘amém’ a tudo que vem da Prefeitura. A principal missão do Legislativo é fiscalizar as ações do Executivo, mas o que temos visto, à exceção da bancada do PT, é a aprovação de projetos sem nenhuma contestação”, disse Rossi, em visita ao Diário. “Não quero dizer, com isso, que se deve fazer oposição cega apenas por fazer, mas o mínimo que se espera de um vereador é que tenha postura questionadora e debata os projetos”, prosseguiu.

O empresário é neto do também professor José Rossi, que trouxe para São Bernardo, na década de 1950, o projeto Bola nos Pés, Livro nas Mãos, que oferecia aulas de futebol no contraturno escolar, mas vinculava a participação das crianças à frequência e ao desempenho na sala de aula. “Meu avô era um visionário ao trabalhar o esporte como ferramenta de transformação social”, recordou.

Segundo o empresário, o projeto ainda sobrevive nas escolinhas de futebol da cidade. José Rossi morreu em 2001 e, agora, dá nome a uma competição de futebol amador organizada pela Prefeitura. “É nele em que eu me inspiro para pautar minha atuação”, ressaltou.

Integrante de um dos Consegs (Conselhos Comunitários de Segurança) da cidade, Igor Rossi reivindica melhorias para o Centro, onde mora e mantém uma academia. “Falta à região central estrutura adequada de segurança, como uma base da GCM (Guarda Civil Municipal)”, reclamou.

O PDT integra o arco de alianças do pré-candidato do PT à Prefeitura de São Bernardo, Luiz Fernando Teixeira. Depois de passar em branco na eleição de 2020, o partido espera ocupar uma ou duas cadeiras na próxima legislatura. O convite para a disputa partiu do próprio deputado estadual.

“Infelizmente, São Bernardo hoje parece ter um dono, que investe muito em obras por meio da venda do patrimônio municipal, mas se preocupa pouco em humanizar a cidade. No atual cenário, Luiz Fernando é o único que simboliza mudança”, disse o pré-candidato.