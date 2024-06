Do BBB para a vida! Viih Tube, Eliezer e Arthur Aguiar se reúnem em comemoração junina

Viih Tube, e Eliezer se reuniram com Arthur Aguiar e Jheny Santucci, companheira do ator. O quarteto aproveitou as comemorações de festa junina para se reunirem e ainda curtiram o momento com os filhos.

Momento fofura! O ex-BBB Eliezer compartilhou no X, o antigo Twitter, uma foto das duas famílias e a legenda fez a web se derreter:

Do BBB para vida com bebê, junto de um emoji de coração roxo.

Vale lembrar que Viih, Eliezer e Arthur fizeram parte do reality show. Enquanto Eliezer e Aguiar participaram da edição 22, Viih participou da edição 21, mas nem por isso eles não podem manter a amizade, né?

Viih e Eliezer são papais de Lua, de um ano de idade, e estão esperando a chegada do segundo bebê na família. Já Arthur e Jheny tiveram o pequeno Gabriel, que completou três meses de vida em maio.