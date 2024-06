Pagou calcinha! Jojo Todynho leva tombo de touro mecânico em festa junina e enfrenta perrengue

Jojo Todynho organizou uma grande festa junina com seus amigos e vizinhos no condomínio onde mora no Rio de Janeiro, mas, ao que tudo indica, ela se divertiu até demais, já que acabou caindo do touro mecânico e pagou calcinha!

Com uma grande comemoração regada à comidas tradicionais, muita brincadeira e roupas típicas, Jojo se esbaldou com a festança. A cantora compartilhou, em uma sequência de Stories, os vídeos da festa, inclusive do momento em que estava em cima do touro mecânico e caiu com a saia do vestido caipira levantada.

Ainda nos registros, a cantora mostrou que passou o dia preparando tudo para o arraial, que teve a comida preparada por ela mesma. Todynho cozinhou cinco quilos de carne e dois quilos de feijão-vermelho, deu água na boca?

Já na parte da música, a cantora contou que a quadrilha foi um sucesso! Com música ao vivo e com todos os vizinhos dançando, Jojo disse que foi uma delícia:

- Que quadrilha foi essa, a rua toda dançou! Há 12 anos não tinha festa junina aqui no condomínio, falei com a síndica, todo mundo topou, que delícia.