Henry Cavill celebra Dia dos Pais internacional e pede conselhos aos seguidores

Neste domingo, dia 16, é celebrado o Dia dos Pais em alguns países fora do Brasil e, entre eles, na Inglaterra! Por esse motivo, Henry Cavill, que pegou os fãs desprevenidos ao anunciar a gravidez da namorada, decidiu celebrar a paternidade nas redes sociais.

O ator publico uma foto ao lado do berço e do trocador já montados no quartinho do bebê. Na legenda, Cavill escreveu:

Ah... Sim... E feliz Dia dos Pais para todos os pais por aí. Acontece que eu vou me juntar a vocês em algum tempo.

Na sequência, o artista decidiu pedir dicas e conselhos aos seguidores, para saber como lidar com um bebê recém-nascido. Além disso, ele ainda explicou que os travesseiros no berço só estavam lá para a foto, mas não ficariam durante o sono do bebê.

Alguma dica? E não se preocupem, os travesseiros não vão ficar no berço quando o pequeno chegar, apenas cola e bisturis, assim ele ou ela pode construir miniaturas de Warhammer.

Vale lembrar que Henry Cavill e Natalie Viscuso estão esperando primeiro fruto da relação que foi confirmada em abril de 2021. Até o momento, o casal ainda não informou o sexo do herdeiro e mantém a gravidez longe dos holofotes.