Polícia busca foragido que atirou contra carro em rodovia de São Paulo

A Polícia de São Paulo está em busca do homem que teria atirado em um casal dentro de um carro na Rodovia Castelo Branco, na região de Boituva, no interior paulista. O automóvel do foragido foi encontrado em um hotel em Piraju, município próximo da divisa com o Paraná, no sábado, 16.

De acordo com a Polícia Militar, o caso ocorreu após uma ultrapassagem seguida de colisão. Vídeos do momento dos disparos se espalharam pelas redes sociais. O automóvel atingido era blindado e não há, até o momento, informações sobre feridos.

Em um dos vídeos, o homem está acompanhado de uma mulher. Ele se aproxima do outro carro e aponta uma arma. Um dos ocupantes fecha, então, a janela do veículo.

Já o outro registro foi feito em outro momento, de dentro do automóvel, e a pessoa ameaçada aparece no telefone pedindo orientações à polícia. Ela é instruída a não abrir a janela e, na sequência, o homem faz cerca de quatro disparos.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) apontou que a Justiça decretou a prisão temporária do suspeito. O caso é investigado pela Delegacia de Investigações Gerais de Itapetininga como tentativa de homicídio.

"De acordo com as informações da Polícia Militar, um casal estava em um veículo quando sofreu uma ultrapassagem de outro carro, momento em que houve uma colisão. O motorista do segundo carro estava armado e disparou algumas vezes, atingindo o para-brisa e o farol dianteiro", apontou a secretaria.

"As investigações levaram a equipe para a cidade de Piraju, em um hotel, onde o carro do homem foi localizado e apreendido na tarde de hoje (sábado). Ele não estava mais no local, tendo conseguido fugir, portanto, é considerado foragido", concluiu.

Na manhã deste domingo, 16, a polícia fez buscas na casa do atirador, em Mairiporã, mas o homem, não foi encontrado. Cumprindo mandado de busca e apreensão, os policiais apreenderam um cofre, uma espécie de espada usada em artes marciais e o passaporte do suspeito.