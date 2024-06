Priscilla revela como eram os bastidores de Yudi com bailarinas do SBT: - Era um danado

Priscilla não poupou detalhes sobre como era trabalhar com Yudi Tamashiro ao participar do programa da Vírginia, o Sabadou com Virgínia, do SBT. No último dia 15 de junho, ela disse que o co-apresentador do Bom Dia & Cia era um tanto íntimo das bailarinas de outros programas da emissora.

Ao ser questionada por Ceará, o Wellington Muniz, se ela teria alguma fofoca de bastidor da rede Globo para contar, Priscilla rebateu que sabe de mais coisas do SBT e entregou o jogo sobre seu amigo.

- Na Globo eu não ouvi muito não, aqui eu ouvi mais. Olha, eu poderia contar uma fofoca do Yudi? Ele sempre conta os podres dele, ele não ia achar ruim se eu contasse um.

A artista pop então revelou de vez o segredo, e contou Yudi ia ao camarim das bailarinas para ficar com elas e que isso a deixava chocada:

- Gente, o Yudi era um danado. Ele vivia indo nos camarins das bailarinas dos programas para pegar as bailarinas. Eu ficava muito chocada, eu era criança.

Priscilla também compartilhou que Yudi foi a primeira pessoa que beijou na boca, mas que não aconteceu necessariamente do jeito que ela esperava:

- Ele tirou o meu BV com um selinho e saiu correndo. Eu fiquei desesperada. Como é que eu vou contar para os meus filhos essa história, de que perdi o BV com um selinho do Yudi? Ele ria, saiu contando para todo mundo no estúdio que tinha me beijado. Eu tinha, sei lá, uns 13 anos.

Ela reforçou que apesar disso, os dois nunca namoraram e que sempre foram muito amigos.