De Friends para vida! Jennifer Aniston parabeniza Courteney Cox pelo aniversário de 60 anos de idade

Jennifer Aniston usou as redes sociais no último sábado, dia 15, para celebrar o aniversário de 60 anos de idade de Courteney Cox. As duas se conheceram durante as gravações do famoso seriado Friends, no qual elas viveram Rachel e Monica.

Ao compartilhar uma série de cliques ao lado de Cox, Jennifer não poupou elogios a amiga na legenda:

Celebrando hoje essa garota poderosa, mágica, mística, interessante, interessada e ferozmente talentosa!!! A minha doce CC? ela é engraçada como nenhuma outra, DESLUMBRANTE por dentro e por fora. Independente da forma mais linda, cuida de todos mesmo que ela não te conheça. Aterrorizada com cães apesar dela nunca NÃO ter pelo menos dois.

E continua:

Ferozmente leal até ao fim. Ela vai redecorar um quarto como se ninguém fosse da conta. Encontre uma mancha numa janela a 1,5 km de distância. Ela não se importa com o que os outros pensam!! Não consigo imaginar um mundo sem ela. É uma das minhas grandes honras chamá-la de uma das minhas melhores amigas para a vida... Parabéns feliz aniversário CC. Amo-te!

Um amor, não é?