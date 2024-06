Tom Brady, Macaulay Culkin, John Legend... Famosos internacionais celebram Dia dos Pais

Neste domingo, dia 16, se celebra o Dia dos Pais em alguns países, como Reino Unido e os Estados Unidos. Com isso, famosos internacionais dedicaram um espacinho de seu tempo para homenagear seus entes queridos.

Veja abaixo algumas publicações:

Chrissy Teigen compartilhou alguns cliques de John Legend ao lado dos filhos para parabenizá-lo na data.

Feliz dia dos pais, Johnny! Eu colocaria mais, mas estou muito orgulhosa disso como legenda e você também está ao meu lado, brincou ela.

Ao lado dos filhos, Tom Brady também comemorou o Dia dos Pais e ainda aproveitou, claro, para parabenizar seu patriarca.

Feliz Dia dos Pais para o meu HERÓI, e o melhor exemplo que eu poderia ter pedido. E OBRIGADO, a estas crianças por me darem a dádiva de ser pai, uma alegria que eu nunca poderia imaginar até vocês entrarem na minha vida. Espero poder dar-te tudo o que o meu pai me deu... amor e apoio incondicionais, escreveu ele.

Macaulay Culkin fugiu um pouco do óbvio e desejou feliz dia dos pais para a companheira Brenda Song. Com seu bom humor, ele escreveu:

Feliz Dia dos Pais, Brenda Song. Obrigado por criares este esquisito e todos os seus filhos esquisitos. Eu não teria conseguido sem você. Em todos os sentidos.

Ashley Benson não poupou palavras para homenagear Brandon Davis, seu companheiro e pai de sua filha.

Feliz primeiro dia dos pais meu amor. Desde o momento em que eu fiquei grávida você nunca me deixou. Vinha a todas as consultas porque sabia o quão assustada eu estava. Você sempre esteve ao meu lado e eu sabia que ia fazer o mesmo pela nossa filha e ser o melhor pai para ela. Somos tão sortudos por te ter e te amamos tanto. Ela tem o melhor pai do mundo.

Lea Michele também caiu de amores pelo marido Zandy Reich. Grávida do segundo filho, ela compartilhou um clique de sua família e escreveu na legenda:

Temos tanta sorte em ter você Z. O melhor marido e papai. Feliz Dia do Pai.

Lilly Collins usou um clique ainda criança para parabenizar o pai Phil Collins.

Feliz Dia dos Pais, pai. Estou a te enviar mais abraços do que nunca e estou mais grata por ti hoje e todos os dias. As minhas palavras não serão capazes de fazer justiça, mas... você sabe. Te amo daqui até à lua e de volta...

Kris Jenner fez uma montagem para parabenizar todos os membros de sua família que são pais, como Kanye West, Travis Scott, Travis Barker e muito mais.

Feliz Dia dos Pais a todos os pais nas nossas vidas e a todos os pais, padrastos, avós e figuras paternas por aí! Espero que seu dia seja repleto de tanto amor, escreveu ela.