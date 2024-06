Ramalhão pega Costa Rica-MS com mira no G-4 da Série D

O Santo André não aproveitou as últimas chances para entrar na zona de classificação da segunda fase da Série D do Brasileiro nos confrontos com o Pouso Alegre. Mas o desafio segue. Às 15h de hoje, a equipe tem mais uma oportunidade de se aproximar dos líderes do Grupo A7 diante do Costa Rica-MS, no Estádio Bruno Daniel, pela nona rodada.

Após dois empates seguidos com os mineiros, o Ramalhão reencontra sua única vítima na competição. Até o momento, o time do Mato Grosso do Sul foi o único superado pelos andreenses, por 5 a 2, em duelo pela sexta rodada.

Com o empate na última rodada, o Santo André caiu para o sétimo lugar, com oito pontos. Para entrar no G-4 ainda nesta rodada, o Ramalhão precisa vencer esta tarde e ainda torcer para no máximo empate entre Água Santa e Pouso Alegre-MG – ambos com nove –, que vão se enfrentar amanhã, em Diadema, e do São José (oito), que hoje visita o Maringá, vice-líder, com 17.

Apesar de ter perdido para o Ramalhão, o Costa Rica se recuperou nas últimas partidas e, em duas rodadas seguidas, derrotou o Água Santa. Atualmente, o clube ocupa a terceira posição do grupo, com 11 pontos.

O departamento médico do Santo André ainda é habitado pelo volante Igor Souza, pelo atacante Hadrian e pelo lateral-esquerdo Ruan. Por outro lado, o técnico Leston Junior espera contar com o atacante Gabriel Ferreira, que está em fase de transição de uma pubalgia, mas continua como dúvida para o compromisso de hoje.

Para os torcedores andreenses interessados em acompanhar a partida no Bruno Daniel, os ingressos estão disponíveis no site totalticket.com.br por valores entre R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Além disso, o clube tansmite o duelo ao vivo no canal do YouTube TV Santo André.