Paysandu supera Ituano fora de casa em 'jogo maluco' de oito gols na Série B

Em um jogo repleto de alternativas e com oito gols, o Paysandu superou o Ituano por 5 a 3, neste sábado, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 10ª rodada da Série B do Brasileiro. Os dois times brigavam para deixar as últimas posições, assumiram um jogo agressivo e proporcionaram um confronto com muita emoção.

Campeão paraense e da Copa Verde, o Paysandu alcançou apenas sua segunda vitória e aparece agora com 11 pontos, em 15º lugar, e livre de entrar na zona de rebaixamento. Rebaixado à Série A2 do Campeonato Paulista, o Ituano continua no Z-4, com seis pontos, em 18º lugar. Já sofreu oito derrotas, igualando a marca do Guarani, lanterna com quatro pontos.

Com os dois times precisando da vitória, os técnicos armaram seus elencos num esquema ofensivo 4-3-3. Por isso mesmo o jogo foi franco, repleto de alternativas, e que teve cinco gols somente no primeiro tempo.

O Paysandu saiu na frente e abriu 3 a 0 em 29 minutos. O primeiro gol saiu aos 20 minutos, quando Jean Dias foi lançado na área, deu o corte por dentro no marcador e bateu cruzado e no ângulo. Um golaço. O Ituano sentiu o golpe e levou mais dois gols.

O segundo, aos 25, após falta pelo lado direito e a cabeçada do zagueiro Quintana, que ainda desviou em Miquéias e entrou. Aos 29 saiu o terceiro, quando Kevyn deu um carrinho do lado esquerdo para aproveitar o cruzamento rasteiro que passou por toda a pequena área.

Parecia que o jogo estava definido, mas o Ituano tratou de contrariar o esperado. Diminuiu, aos 41, com Miquéias aproveitando uma rebatida dentro da área para chutar firme. E encostou, aos 43, quando Yann Rolim se antecipou à marcação e aproveitou de cabeça o bom cruzamento que veio do lado direito.

Depois disso, o Ituano fez pressão e ainda teve chance de empatar com um chute de Eduardo Person, que resvalou nas redes pelo lado de fora. O experiente técnico Hélio dos Anjos entrou nos vestiários para o intervalo gesticulando e bravo com os jogadores do Paysandu. Tanto que o time voltou diferente no segundo tempo, muito atento na marcação.

O Paysandu ampliou aos nove minutos após lançamento longo de Jean Dias para Eslí Garcia. O venezuelano invadiu a área e bateu cruzado e rasteiro: 4 a 2. O Ituano ainda acertou a trave do visitante num chute forte de Thonny Anderson, aos 15. Mas o Paysandu perdeu a chance de marcar o quinto gol, aos 20, quando Nicolas cobrou pênalti cometido por Léo Duarte, que segurou um adversário, mas chutou para fora.

Neste "jogo maluco", o Ituano também teve um pênalti a seu favor em toque de mão de Quintana. Na cobrança, aos 26, Eduardo Diniz deslocou o goleiro Diogo Silva e diminuiu: 4 a 3. O Paysandu ainda fez um quinto gol com Gabriel Santos, mas o lance foi anulado por impedimento no lance, confirmado depois pelo VAR. O Ituano se abriu atrás do empate e levou outro em um contra-ataque, aos 45. Netinho, da linha da grande área, chutou forte e no ângulo.

Na 11ª rodada, o Ituano fará um duelo paulista com o Guarani, em Campinas, na terça-feira, às 19 horas. No mesmo dia, em Belém (PA), o Paysandu recebe o CRB, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 3 X 5 PAYSANDU

ITUANO - Jeferson Paulino; Léo Duarte, Wálber (Gabriel Falcão), Claudinho e Eduardo Diniz (Jonathan Silva); José Aldo (Bruno Alves), Miquéias e Yann Rolim (Salatiel); Leozinho (Eduardo Person), Thonny Anderson e Vinícius Paiva. Técnico: Alberto Valentim.

PAYSANDU - Diogo Silva; Edilson Jùnior, Quintana, Lucas Mais e Kevyn; Leandro Vilela, João Vieira e Juninho (Netinho); Eslí García (Brendon), Nicolas (Ruan Ribeiro) e Jean Dias (Gabriel Santos). Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS - Jean Dias, aos 20, Quintana, aos 25, Kevyn, aos 29, Miquéias, aos 41, e Yann Rolim, aos 43 minutos do primeiro tempo; Eslí García, aos 9, Eduardo Diniz, aos 26, e Netinho, aos 45 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Wálber, Eduardo Person e Vinícius Paiva (Ituano) .Jean Dias, slí Garcia e João Vieira (Paysandu).

ÁRBITRO - Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE).

RENDA - R$ 27.300,00.

PÚBLICO - 1.546 torcedores.

LOCAL - Estádio Novelli Jùnior, em Itu (SP).