Joe Alwyn quebra silêncio e fala pela primeira vez sobre término com Taylor Swift: -Relação longa, amorosa e totalmente empenhada

Ele hablou! Joe Alwyn falou pela primeira vez sobre o fim da relação com Taylor Swift, após mais de seis anos juntos. O ator não teve papas na língua ao ser perguntado sobre a ex-companheira.

Com fama de ser reservado, Joe Alwyn surpreendeu ao abrir o jogo sobre o namoro com a cantora. Em entrevista ao jornal britânico The Sunday Times, o ator foi questionado se teria ouvido o novo álbum de Swift, o The Tortured Poets Department, que supostamente é recheado de músicas sobre o término dos dois, ele então contornou a pergunta e não respondeu diretamente:

Espero que toda e qualquer pessoa possa ser empática e compreender as dificuldades que advém do fim de uma relação longa, amorosa e totalmente empenhada de mais de seis anos e meio. É uma situação difícil de digerir.

Ele ainda comentou sobre o fato das pessoas e da mídia sempre tentarem saber o que estava acontecendo no relacionamento deles, e o quanto isso o afetava.

Temos algo muito real que é jogado para um espaço muito irreal: tabloides, redes sociais, imprensa, onde é dissecado, especulado, desvirtuado e irreconhecível. E a verdade é que, até este último ponto, haverá sempre um vão entre o que se sabe e o que se diz. Eu já me conformei com isso.

Vale ressaltar que Swift chegou a fazer músicas dando a entender que era muito reservada por conta do namorado da época, mas Alwyn revelou ao Times que foi uma decisão mútua e que não comentaria mais sobre o namoro dos dois:

Como todo mundo sabe, decidimos juntos - os dois, mutuamente - manter privados os detalhes mais íntimos da nossa relação. Nunca foi algo para vender e não vejo razão para mudar isso agora

A publicação também perguntou se ele e a cantora ainda mantém contato e se ele está namorando alguém, mas o London Boy continua fazendo a linha misteriosa:

Tenho a certeza de que pode compreender, dado o nível de barulho e observação sobre a minha relação passada, porque é que eu não iria querer simplesmente abrir a porta a coisas como essa neste momento.

A relação dos dois acabou em abril de 2023 e a cantora está em um relacionamento com o jogador de futebol americano Travis Kelce.