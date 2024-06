Virginia Fonseca encanta web com momentos de Maria Alice

Mamãe coruja! Neste sábado, dia 15, Virginia Fonseca encantou os internautas ao compartilhar momentos da primeira festa junina de Maria Alice na escola. A pequena começou a estudar em 2024 e já teve apresentação de quadrilha com música de São João.

Vestida à caráter, Virginia combinou seu visual com o resto da família. As filhotas, Maria Alice e Maria Flor estavam com vestidos caipiras, tradicionais para a festa, já Zé Felipe surgiu mais básico, de calça jeans e camiseta branca. Mas ainda assim apostou em um colete da mesma estampa da roupa da amada.

Nas imagens compartilhadas pela influenciadora, o casal aparece feliz curtindo as brincadeiras com as meninas. Em um dos momentos, Zé está em um touro mecânico com uma das filhas.

Na legenda, Fonseca abriu o coração ao ver a primogênita crescendo:

Hoje foi dia de quadrilha da Maria Alice!!! A primeira quadrilha dela e ela foi MUITOOO linda, dançou, se comportou direitinho, foi uma princesa, o papai fez show em SERGIPE ontem, terminou o show e veio para GOIÂNIA, nem dormiu para conseguir vir ver ela e foi um momento muito especial para todos nós.