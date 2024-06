Acompanhado de namorada, MC Binn marca presença em mesmo evento de ex-affair Giovanna

O mundo dos famosos é um ovo, e às vezes rola do pessoal se encontrar em eventos. Foi o que aconteceu com MC Binn, que acabou indo parar no mesmo lugar que a ex-affair Giovanna na última sexta-feira, dia 14. Caso você não se lembre, os dois viveram um breve romance na casa do BBB24.

O encontro aconteceu na NBA House, em São Paulo. Binn, por sua vez, estava acompanhado da namorada, Ana Laura, e não apareceu próximo a Giovanna em nenhuma das fotos divulgadas do evento.

Contudo, vale lembrar que o relacionamento acabou de forma tranquila.

Então, sem climão, hein?