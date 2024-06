Vivendo relacionamento sem rótulos, Anitta deseja feliz aniversário para Peso Pluma

Vivendo um relacionamento sem rótulos, como ela mesma afirmou, Anitta desejou feliz aniversário a Peso Pluma. Em uma publicação nos Stories, ela compartilhou uma foto em preto e branco ao lado do cantor e ao fundo escolheu uma música de feliz aniversário, cantada em inglês. Vale lembrar que o cantor mexicano comemora 25 anos de idade neste sábado, 15.

Depois de muitas aparições juntos, e o surgimento de boatos envolvendo um possível affair entre eles, Anitta foi a um programa de televisão mexicano e declarou que eles realmente se amam, mas que não rotulam o romance:

- Nós nos amamos muito e acredito que é isso o que importa. As pessoas têm muito a necessidade de colocar rótulos nas coisas, mas gosto de viver a vida e ver o que rola.

Parceiros na vida e no trabalho, os dois lançaram um single juntos, Bellakeo. A música, além de ter uma letra super sensual, ainda conta com uma coreografia para lá de provocante, que os dois performam juntos no palco.