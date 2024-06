Kate Middleton aparece pela primeira vez na sacada do Palácio de Buckingham ao lado da família real

Neste sábado, dia 15, Kate fez sua primeira aparição pública em um evento da realeza. A ocasião escolhida foi a Trooping the Colour, que marca o aniversário oficial do Soberano Britânico, no caso Rei Charles III.

Depois de aparecer ao lado dos filhos enquanto pegava uma carruagem, a Princesa de Gales foi vista pela primeira vez ao lado de toda a família real na sacada do Palácio de Buckingham.

Vale lembrar que, após meses sumida e milhões de teorias criadas em torno de seu paradeiro, Middleton chocou o mundo ao anunciar no dia 22 de março de 2024 que está com câncer.

Em janeiro, quando realizou a cirurgia que a afastou dos deveres reais, a família havia anunciado que não se tratava de nada cancerígeno, mas, segundo ela, após exames, os médicos constataram que havia, sim, a presença de câncer em seu organismo. Depois de muitos boatos relacionados ao seu sumiço, Kate resolveu esclarecer a situação via vídeo.

Em parte do comunicado, ela contou que esperou para compartilhar a notícia com o mundo, enquanto tentava contar para os filhos - George, Charlotte e Louis - o que estava acontecendo. A Princesa de Gales ainda completou informando que está fazendo quimioterapia preventiva, mas que se sente mais forte a cada dia.