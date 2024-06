Kate Middleton faz primeira aparição pública após diagnóstico de câncer

Após meses longe dos holofotes, causando burburinho nas redes sociais por seu sumiço, Kate Middleton retornou aos eventos reais. A Princesa de Gales esteve neste sábado, dia 15, no desfile de aniversário do Rei Charles III, conhecido como Trooping The Colour.

Durante o tempo em que esteve distante de cerimônias oficiais da monarquia, fontes próximas a Kate diziam que ela estava tirando um tempo para ficar com os filhos. Em sua volta pública após o anúncio de câncer, a esposa de William ficou ao lado de George, Charlotte e Louis em grande parte do desfile.

Vale lembrar que sua aparição já era esperada, isso porque, a Princesa de Gales havia anunciado a volta por meio de um comunicado. Na nota, Middleton agradeceu as mensagens de carinho e disse que iria celebrar com Charles:

Estou progredindo bem, mas, como qualquer pessoa passando por quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins. Nos dias ruins, você se sente fraco, cansado e precisa ceder ao corpo para descansar. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, quer aproveitar ao máximo a sensação de bem-estar.

Além dela, outra pessoa animada com seu retorno foi o Rei, que comemorou a participação da nora.