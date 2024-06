Clubes de Mauá buscam garantir vagas na segunda fase da ‘Bezinha’

Com a classificação para a segunda fase da Segunda Divisão do Campeonato Paulista encaminhada no Grupo 3, os clubes de Mauá voltam a campo neste fim de semana para confirmar a boa campanha. Enquanto o Mauaense recebe o lanterna, o Mauá FC encara o líder.

Na terceira colocação, com 12 pontos, o Mauaense recebe neste sábado (15), às 15h, o lanterna Atlético Mogi – com dois – no Estádio Pedro Benedetti. Para ultrapassar o Mauá FC e assumir a vice-liderança, o time precisa vencer o compromisso e torcer para um tropeço do rival.

Já no domingo (16), o Mauá FC vai até Suzano para, a partir das 10h, enfrentar o líder ECUS, único time invicto no chaveamento. Na segunda posição, com 13 pontos, uma vitória mantém o sonho da equipe da região de liderar a classificação ao término da fase de grupos, na semana que vem.

Apesar do desafio, uma das esperanças ofensivas do Mauá FC é o atacante Matheus, que soma quatro gols na competição e é o vice-artilheiro do torneio.