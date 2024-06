Opas seleciona programa de Diadema entre 18 países

O programa de monitoramento de riscos à saúde do trabalhador em postos de gasolina, do Cerest (Centro de Referência em Saúde do Trabalhador) de Diadema, foi selecionado entre 130 propostas de 18 países pela Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) como experiência bem-sucedida.

Do total de candidaturas inscritas na chamada “Experiências Exitosas de Integração da Saúde dos Trabalhadores no Primeiro Nível de Atenção”, 82 trabalhos de nove países cumpriram os requisitos e passaram para a fase final, que selecionou oito, sendo quatro do Brasil, dois do Chile, um do Cuba e um do Paraguai.

De acordo com a Opas, o objetivo da chamada é sistematizar o aprendizado e inspirar o desenvolvimento de novas iniciativas a partir de experiências de sucesso. A próxima etapa é o envio de uma descrição detalhada sobre o programa de Diadema, o SUS (Sistema Único de Saúde) e ações do município para divulgação no site da Opas.

O programa de Diadema busca identificar precocemente agravos que possam ser relacionados à exposição ao benzeno, substância comprovadamente cancerígena, presente na gasolina.

O Cerest Diadema, órgão da Vigilância à Saúde, iniciou o programa de inspeção em maio de 2022. Houve investigação de áreas contaminadas por compostos químicos e discussão sobre os impactos à saúde causados pelo benzeno.