Delegacia Seccional de São Bernardo lidera ranking de eficiência

Em um levantamento feito pela SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), referente ao quarto bimestre de 2023, a Seccional de São Bernardo ficou na primeira colocação do ranking estadual que avalia a atuação das cidades na redução de índices criminais e de eficiência das forças de segurança – Diadema ficou na segunda posição.

Três indicadores globais são levados em conta no levantamento: “vítimas de letalidade violenta”, “roubos e furtos de veículos” e “roubos outros”.

A delegada Kelly Cristina Sacchetto, desde janeiro de 2023 titular da Seccional de São Bernardo, que abarca também a cidade de Santo André, comemora os avanços na segurança pública local.

“Cheguei à Seccional com o objetivo claro de reduzir os índices de criminalidade e aumentar a sensação de segurança dos moradores. É um desafio enorme, mas estou extremamente satisfeita com os resultados que alcançamos”, disse.

A delegada destaca o trabalho em equipe e o desenvolvimento de uma gestão baseada no diálogo para trazer resultados positivos. “A colaboração da nossa equipe é fundamental, contamos com profissionais altamente capacitados e comprometidos, que não medem esforços para garantir a segurança da nossa cidade, o que culminou com o esclarecimento de diversas práticas delitivas, bem como a prisão de seus autores e consequentemente nos números apresentados no ranking do nosso Estado”, ressaltou Sacchetto.

Ainda de acordo com a delgada, além das operações de repressão ao crime, foram desenvolvidos programas de prevenção e reintegração social, com o objetivo de reduzir a reincidência criminal. A participação ativa da população, através de conselhos comunitários de segurança e canais de denúncia anônima, também foi um diferencial significativo.

Para Sacchetto, os resultados obtidos não apenas reduziram os índices de criminalidade como também aumentaram a confiança da população nas forças de segurança.

“A satisfação pelo resultado é imensa, é muito gratificante ver o reconhecimento do nosso trabalho e, mais importante, saber que os moradores se sentem mais seguros”, afirmou. “Vamos aprimorar nossas estratégias de combate ao crime, investir em tecnologia e treinamento para nossos policiais e intensificar as ações de integração comunitária, e desta forma, promover uma cultura de paz e colaboração”, finalizou.