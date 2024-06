Veja como ganhar donuts gratuito em Santo André ou Mauá

Das 9h às 15h, neste sábado (15), donuts da marca Tradicionalíssimo serão entregues na casa de materiais de construção Copafer. A ação faz parte da celebração de 51 anos da marca, que bateu neste ano a meta de portfólio de mais de 80 mil produtos.

As lojas participantes da promoção ficam em Santo André (Avenida dos Estados, 4555 – Santa Terezinha) e Mauá (Avenida Comendador Wolthers, 142 – Capuava). Para ganhar o doce confeitado é necessário realizar cadastrado ou já ser um dos clientes cadastrados, além de efetuar uma compra mínima de R$ 40.

"Estamos empolgados para compartilhar esse momento, celebrando a tradição e a inovação que definem a história da empresa" convida Adilson Bonucci, fundador da empresa.

Outra ação para festejar o aniversário da marca é a oferta do cashback em dobro nas compras a partir de R$ 300 em produtos que não estejam com desconto, no sábado e domingo.