UE: Von der Leyen e Macron publicam registros de encontros com Lula e reforçam parceria

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, expressou apoio ao Brasil na presidência do G7, em publicação no X (antigo Twitter) que acompanha um vídeo do encontro dela com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva às margens da cúpula do G7, na Itália.

"Sobre o Mercosul, a Comissão Europeia permanece comprometida com um resultado bom e mutuamente benéfico", escreveu.

Von der Leyen afirmou ainda que continuará explorando possíveis projetos com o Brasil no âmbito do Global Gateway, iniciativa da UE que investe em infraestrutura.

O presidente da França, Emmanuel Macron, também publicou uma imagem de um encontro com Lula. "Juntos, continuaremos a enfrentar os grandes desafios do nosso tempo e a defender os valores universais que são a base das nossas democracias", pontuou.