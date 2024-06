Rei Charles III reage à confirmação de Kate Middleton em evento da realeza

A reação de Rei Charles III com a notícia de que Kate Middleton pode marcar presença em evento da Família Real foi comunicada a partir de um posicionamento oficial do Palácio de Buckingham nesta sexta-feira, dia 14. O compromisso em questão trata-se do Trooping The Colour, que acontecerá no próximo sábado, dia 15.

- Sua Majestade está encantado que a Princesa possa comparecer aos eventos de amanhã e está ansioso por todos os elementos do dia, disse um porta-voz do Palácio de Buckingham.

Kate anunciou seus novos planos a partir de uma mensagem em seu perfil oficial no Instagram. A decisão é significativa, já que será o primeiro evento oficial que a Princesa de Gales participará desde que anunciou que está em tratamento de câncer, no dia 22 de março.

Confira o comunicado na íntegra:

Fiquei impressionada com todas as amáveis mensagens de apoio e incentivo ao longo do últimos meses. Realmente fez o mundo diferença para William e para mim e ajudou a nós dois através de alguns dos momentos mais difíceis. Estou fazendo bons progressos, mas como qualquer pessoa que esteja passando a quimioterapia saberá, há dias bons e ruins. Naqueles dias ruins você se sente fraco, cansado e tem ceder ao descanso do seu corpo. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, quer aproveitar ao máximo o sentimento bem. Meu tratamento está em andamento e durará mais alguns meses. Nos dias em que me sinto bem, é uma alegria envolver-se com a vida escolar, dedicar tempo pessoal às coisas que me dão energia e positividade, além de começar a fazer um pouco de trabalho em casa. Estou ansiosa para participar do desfile de aniversário do rei neste fim de semana com minha família e espero me juntar a alguns compromissos públicos durante o verão, mas igualmente sabendo que ainda não estou fora de perigo, disse.