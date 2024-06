São Paulo inicia preparação para enfrentar o Corinthians e Zubeldía deve ter time completo

O São Paulo já iniciou a preparação para o clássico do final de semana com o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, a equipe trabalhou no CT da Barra Funda e o treinador argentino Luis Zubeldía orientou uma atividade de posse de bola e mobilidade técnica.

Em busca de uma nova vitória após o empate desta quinta-feira, diante do Internacional, em Criciúma, o treinador não deve ter dificuldades para definir a equipe titular. Poupado por causa de uma bolha no pé, o zagueiro Arboleda tem retorno garantido.

Assim, o defensor deverá formar a dupla de zaga ao lado de Allan Franco e Diego Costa retorna para o banco de reservas. Nas laterais, Igor Vinícius Wellington completam o setor defensivo.

Mesmo diante de um rival em crise, que flerta com a zona de rebaixamento (o Corinthians soma seis pontos e ocupa o 15º lugar), Zubeldía espera uma partida equilibrada na Neo Química Arena.

Na frente, Calleri deverá atuar como referência para os jogadores que vêm de trás. Luciano e Lucas Moura vão ter mais liberdade para compor o setor ofensivo, mas devem ter que ajudar na recomposição.

O treino deste sábado, pela manhã, vai servir para Zubeldía fazer os últimos ajustes de posicionamento. Com 14 pontos e a três do líder Flamengo na classificação, o São Paulo ocupa a quinta colocação na classificação.