Após receber alta hospitalar, Fabiana Justus revela motivo da internação

Fabiana Justus compartilhou com o mundo seu diagnóstico de leucemia mieloide aguda no dia 25 de janeiro. Desde então, ela vem usando suas redes sociais para compartilhar detalhes de seu tratamento contra o câncer.

Em 13 de junho, após ficar dois dias internada pós-transplante de medula óssea e receber alta hospitalar, Fabiana explicou melhor o motivo da internação:

Finalmente vim aqui falar com vocês porque, desde que cheguei em casa, eu estava com o Luigi e com as meninas. E, graças a Deus, elas não suspeitaram de nada. Quando eu soube que ia ter que internar, pude vir para casa, pegar minhas coisas, tomar um banho e, daí, dei tchau pra elas e falei: Vocês vão dormir na vovó. Fiquei um pouquinho com o Luigi e voltei para o hospital. Fiz vários exames daí eu descobri, foi uma virose que eu peguei das meninas, graças a Deus, mas como eu estou antes dos 100 dias, que são os dias mais críticos pós-transplante, tenho que tomar todos os cuidados do mundo. Então, existe um negócio chamado GVHD que é quando a medula nova ataca partes do corpo, enfim, isso é um risco que todo mundo que faz transplante de medula óssea tem e aí eles estavam com medo de ser isso, de ser um GVHD intestinal, mas graças a deus não era, era um virose. Estou com a imunidade mais baixa e tem que tomar cuidado. Por mais que eu use máscara com as meninas, tem alguns momentos que ela me pegam desprevenidas, né, acabo ficando sem máscara, tenho que tomar muito cuidado, eu estou no D+78, então quase aí nos 100 dias. o próximo marco são os 6 meses, quando eu tomo a maior parte das vacinas. Eu acho que depois dos 100 dias vou ficar mais confortável de fazer algumas coisas fora, pequenas coisas, sempre com muito cuidado. Aos poucos, a gente vai retomando a vida como ela é.