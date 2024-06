Líderes do G7 debatem combate ao tráfico e imigração em segundo dia de Cúpula na Itália

Líderes do G7 abordaram questões de migração nesta sexta-feira, que marca o segundo dia da cúpula dos países que acontece na Itália. Foram debatidas maneiras de combater o tráfico e aumentar os investimentos em países de origem dos imigrantes.

O tema atinge de maneira especial a Itália, nação anfitriã do encontro, pois está em uma das principais rotas de entrada para a União Europeia para refugiados de guerras e pobreza na África, Oriente Médio e Ásia.

Apenas em 2024, mais de 22.000 pessoas chegaram ao país por mar, de acordo com dados da UNHCR. Em 2023, o total foi de 157.000.

Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana de partido conservador, tem uma postura rígida sobre o assunto e tem se empenhado em investimentos para reduzir a pressão migratória sobre a Europa.

No discurso de abertura, Meloni abordou sobre o tema. No entanto, ela possui um acordo polêmico com a Albânia, para que o país dos Balcãs abrigue solicitantes enquanto a Itália processa as reivindicações, e liderou o "Plano Mattei" para a África, que desencorajava a migração para a Europa.

Além da migração, as nações participantes do G7 devem discutir sobre o apoio financeiro à Ucrânia, a guerra em Gaza, inteligência artificial, mudanças climáticas, a política industrial da China e a segurança econômica. Fonte: Associated Press