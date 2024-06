Caminhada pela Ciência reúne três professores durante greve na UFABC

Uma caminhada em louvor à ciência entre o campus da UFABC (Universidade Federal do ABC) e o SESC Santo André, aconteceu na manhã desta sexta-feira (14), e contou com a presença de apenas três professores. O evento, iniciado às 09h30 no Bloco B da faculdade, tinha como objetivo promover a exposição gratuita "Darwin, o Original", mas a adesão foi mínima.

Participaram da caminhada os professores Gisele Ducati, matemática, Paula Tiba, neurocientista e ex Pró-Reitora de Graduação da UFABC, e Maria Carlotto, cientista social e presidenta da Associação de Docentes da UFABC. A marcha foi monitorada pelo biólogo André Eterovic, que comentou a situação:

"Esta marcha faz parte de um calendário de atividades grevistas, com o objetivo de envolver docentes, funcionários, alunos e a comunidade. Queremos conscientizar sobre a ciência, suas necessidades financeiras, e mobilizar para a participação em palestras e discussões sobre movimentos sindicais e atos grevistas."

O trajeto de 3 km foi concluído em aproximadamente uma hora, mas a ausência de participantes além dos professores destacou a baixa adesão ao evento. O objetivo de conscientizar a comunidade acadêmica e a população sobre a importância da ciência e das condições necessárias para seu desenvolvimento ficou comprometido pela pouca participação.

A caminhada fez parte de uma série de atividades organizadas como parte da greve dos docentes da UFABC, que buscam chamar atenção para suas demandas e mobilizar mais apoio. Nos dias anteriores, diversas atividades foram realizadas, incluindo uma marcha simbólica do Campus de São Bernardo até o estádio de Vila Euclides.