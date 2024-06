Assim como Bruna Marquezine, João Guilherme mostra que ganhou flores e Maísa Silva brinca: Pelo menos um de nós comemorou o 12 de junho

O Dia dos Namorados segue rendendo comentários sobre o possível rumor de affair entre João Guilherme e Bruna Marquezine. Depois da atriz mostrar que ganhou um buquê de rosas na data comemorativa, o ator revelou que foi presenteado dessa mesma forma.

Nas redes sociais, o astro compartilhou um carrossel de imagens, quando aparece com as flores e tomando vinho. Além disso, ele escreveu na legenda o trecho da canção We Belong Together (Pertencemos um ao outro, em tradução livre), de Ritchie Valens, que diz:

Você é meu/ E nós pertencemos um ao outro/Sim, nós pertencemos um ao outro/Pela eternidade.

Desta vez Bruna não comentou nada, mas quem chamou a atenção foi Maisa Silva, amiga íntima de João Guilherme e que já foi apontada diversas vezes como seu affair, apesar de os dois sempre dizerem que são apenas bons amigos.

Pelo menos um de nós comemorou o 12 de junho. Que essa benção caia sobre mim também. Amém, Pai, escreveu ela.

