Ganhou de Neymar? Bruna Biancardi compartilha buquê da mesma loja que pai do jogador usou para presentear namorada

Bruna Biancardi levantou suspeitas ao compartilhar um clique de Mavie, de oito meses de vida, brincando com um buquê de rosas-vermelhas na última quinta-feira, dia 13. Acontece que a loja das flores foi a mesma que o pai de Neymar Jr. usou para presentear a namorada do Dia dos Namorados.

Teria Neymar Jr. presenteado Bruna com as rosas usando a mesma loja usada pelo pai? Bom, essa informação apenas os dois têm. Fato é que a dupla vem mostrando que está vivendo uma boa fase. Recentemente, por exemplo, eles voltaram a interagir nas redes sociais, chegando a repostar Stories um do outro.

Neymar e Bruna são vistos constantemente juntos devido à filha Mavie. Os dois terminaram o relacionamento em 2023, depois de uma série de polêmicas envolvendo uma traição do jogador.

E aí, será que eles voltaram?