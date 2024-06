Cátia é eliminada de A Grande Conquista; Hadad e Fernando seguem no jogo

Mais uma noite de muita tensão na mansão de A Grande Conquista rolou na noite desta quinta-feira, dia 13. Os participantes se reuniram na sala para descobrir quem seria o novo eliminado do game. Vale lembrar que os nomes na berlinda eram os de Fernando, Hadad e Cátia.

É importante ressaltar que Taty Pink tinha sido indicada direto pelos donos da casa na última terça-feira, dia 11, mas conseguiu se livrar da corda-bamba ao vencer a Prova da Virada e colocou Hadad para enfrentar a decisão do público. E a troca causou uma bela confusão na casa, viu?!

O clima ficou pesado entre os conquisteiros e os grupos ficaram bem divididos depois de uma verdadeira discussão que aconteceu entre Kaio e Brenno dentro do quarto. Lizi, que já é conhecida por não ter papas na língua, defendeu o amigo e acabou protagonizando outra briga com Dona Geni na área da academia. Vixe!

Depois de muita tensão na sala, Rachel Sheherazade anunciou o primeiro nome que segue no jogo: Hadad. O jogador parecia com o coração na mão e conseguiu respirar mais tranquilo depois de ouvir seu nome sendo chamado pela apresentadora. Porém, Fernando parecia super ansioso e já tinha se conformado que ele seria o eliminado.

Depois do discurso da jornalista, o ator estava convicto que o seu nome seria chamado para deixar A Grande Conquista. Disparando contra os companheiros, Fernando disse que seguiu seu jogo sendo autentico e disse que foi o único com coragem de desmascarar outros jogadores. E as falas do artista parecem ter atingido Any, que apareceu cheia de lágrimas em silêncio enquanto ouvia o discurso do ator.

Vale lembrar que os dois protagonizaram uma verdadeira briga durante a última semana. Os dois trocaram ofensas e discutiram diversas vezes por não dividirem a mesma opinião sobre o jogo. Além de Any, Fernando também se indispôs com Dona Geni, mesmo quando estavam dividindo a liderança da mansão.

Mas, no final, Fernando estava errado! Na verdade, a eliminada foi Cátia Paganote, que deixou o reality de cabeça erguida e seguiu para o portão com um grande sorriso no rosto, sabendo que viveu tudo que podia no programa.