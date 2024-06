Devotos pedem saúde, fartura e amor em dia de Santo Antônio

Os fiéis aproveitaram o dia 13 de junho para agradecer e fazer pedidos a Santo Antônio, protetor dos casamentos, dos pobres e considerado como santo dos milagres. Na Paróquia que recebe o nome do padroeiro, na Vila Alpina, em Santo André, os bancos de madeira ficaram lotados na celebração das 15h desta sexta-feira (13), ministrada pelo bispo Pedro Carlos Cipolini. Entre os pedidos, saúde, amor e fartura foram os mais recorrentes. Ao todo, a igreja recebeu mais de 45 mil pães e vendeu média de 8.000 pedaços de bolos.

“Santo Antônio tinha muitos dons que Deus o deu. Era culto, estudioso. Quando viu os franciscanos, decidiu ser missionário e ajudar aos pobres. Devemos pedir intersecção dele para que sejamos sábios e possamos usar os dons que recebemos de Deus para tornar o mundo mais justo”, disse Cipolini na homilia.

Além das sete missas que aconteceram ao longo do dia na Paróquia Santo Antônio, os participantes puderam receber bênção de franciscanos, aproveitar a quermesse da igreja e ver o tradicional hasteamento da bandeira dos Santos Juninos (composta também por São João e São Pedro). Toda programação contou com a ajuda da família Silva, formada por Marcelo Antônio, 48, Andrea, 43, e Natália, 17.

“Meus pais, meus tios, meus sogros, eu e minha esposa casamos nessa igreja. Tive um tumor e fui curado graças a Santo Antônio. Então, temos a tradição de sempre ajudar. Todo dia 13 de junho, começamos às 6h e vamos até o encerramento, que hoje será às 22h”, contou Marcelo Antônio Silva. “Neste ano, vamos pedir saúde e para que a nossa filha arrume um namorado”, brincou.

Silva e Andrea se conheceram em 1998, durante quermesse na paróquia. “Minha família trabalhava nas barracas e a dele também. Já estamos acostumados com as festividades em junho e queremos passar os ensinamentos para a próxima geração”, afirmou Andrea Ramos da Silva.

Devota do santo, a filha do casal conta que há sete anos pega o primeiro pedaço de bolo do padroeiro na igreja. “Sinto a presença dele na minha vida e acompanho minha família em todas as ações do dia 13. Coloco as medalhinhas de Santo Antônio em 30 dos 8.000 pedaços de bolos que fazemos. A promessa é que quem acha a medalhinha, encontra um namorado pouco tempo depois”, garantiu Natália da Silva.