Stéfani Bays acredita que será criticada pela web por conta de De Férias Com o Ex Diretoria

Os fãs do De Férias Com o Ex Brasil estão extasiados com a edição Diretoria do reality show, já que traz personalidades de todas as sete temporadas do programa. A novidade estreou no último dia 6 e já deu o que falar!

Em entrevista, Stéfani Bays contou um pouco do que podemos esperar de sua participação na atração, já que a sulista causou muito nas outras edições que participou. A veterana apareceu na quarta e quinta temporada da atração e em ambas causou muita intriga com os participantes.

Dessa forma, questionamos se nessa edição ela será tão criticada pelos colegas quanto nos anos anteriores:

- Nessa [temporada] eu não fui criticada pelos participantes, mas sim serei pela web. Porque essa nova Stéfani não mudou nada, ela está um pouquinho pior. Eu começo a temporada bem calma, mas é aquilo né, tem coisas que são mais fortes que eu e não dá para controlar. E tem muita gente que me chama de louca por isso... E eu acho que para eu chegar em alguns momentos que cheguei é porque mexeram muito na ferida, contou.

Como foi dito, a temporada Diretoria conta com personalidades que participaram das edições anteriores da atração. Stéfani disse que até se reencontrou com antigas amizades e adorou! Entretanto, houve outros encontros um pouco desagradáveis:

- Eu adorei encontrar a Martina, porque a gente se conhece há uns cinco anos e estávamos um pouquinho afastadas. Gostei muito de ter encontrado ela e termos retomado essa amizade com muita força e intensidade. Tinham muitas pessoas que eu nunca tinha visto e por aí diziam que já me conheciam, se duvidar até o meu ex eu mal conhecia, revelou.