Johnny Klein conta como foi gravar a segunda temporada de No Corre - Partiu Entrega: - Me senti em casa

Um veterano do mundo do humor, Johnny Klein falou sobre o processo de gravação da segunda temporada de No Corre - Partiu Entrega, a primeira temporada da série foi ao ar na TV aberta pela primeira vez, em 2024. O ator ainda compartilhou algumas particularidades de sua vida pessoal, como o começo de carreira e até mesmo que possui cobras como animais de estimação. Ficou curioso? Confira a entrevista com o ator a seguir!

Interpretando Velozo em No Corre - Partiu Entrega ao lado de Marco Luque, Johnny dividiu qual foi a maior diferença que sentiu ao ter o seriado exibido pela primeira vez na TV Globo, depois da primeira temporada ter sido exibida somente no Multishow. A série conta a história do dia a dia de motoboys na Mooca, Zona Leste de São Paulo - com muito humor, claro!

- A TV aberta é um pouco mais nichada, né? Querendo ou não. E aí quando a gente vai para a TV aberta, você vê é outra coisa, é outro universo, é outro mundo e é muito gostoso, né? É diferente porque foi algo que eu sempre almejei quando eu comecei minha carreira. Mas a gente sempre mira na televisão, não tem jeito, sabe? A gente quer ser exposto a isso. Eu acho que essa exposição foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque eu acho que além de trazer novos trabalhos para mim, também tem a questão do público na rua, que já reconhece.

Ainda sobre a série, o ator contou que os bastidores renderam boas risadas, e que sempre se divertia gravando, mas que quem sempre o fazia rir era a plateia que estava presente nas gravações. Ele compartilhou um momento engraçado que o pegou desprevenido:

- Às vezes vão umas pessoas na plateia muito engraçadas, teve um dia que um cara foi vestido de Roberto Carlos. Aí a gente estava interagindo com a plateia entre uma cena e outra e esse cara simplesmente pulou da plateia e veio dançar com a gente. Foi muito engraçado.

Ao ser questionado se foi mais fácil interpretar Velozo pelo fato de ser da Zona Leste também, Johnny não escondeu que teve facilidade com as falas e que também sentiu um conforto por se sentir familiarizado com a história do local.

- Me senti em casa, foi fácil. Quando o Velozo caiu no meu colo, para mim acabou sendo fácil, porque eu sabia o dialeto, como o povo fala, as gírias, essas coisas, então acabou facilitando muito para mim. É um conforto diferente fazer em um lugar que a gente nasceu, que a gente foi criado a vida inteira, é uma sensação muito gostosa.

Apesar de ter tido a oportunidade de ter feito alguém tão parecido com ele, Johnny confessou que sente vontade de interpretar papéis diferentes de quem ele é, principalmente papéis biográficos.

- A gente, como ator, quer sempre se desafiar, né? Fazer coisas novas e coisas diferentes. Eu sonho muito em fazer ficção científica. Trabalhos biográficos também, interpretar alguém que já existiu é um grande desafio, e eu gosto de fazer imitações, de imitar pessoas, é algo que realmente tem que fugir de você. A gente, como ator, entrega muito da nossa personalidade para um personagem, mas ao fazer algo biográfico tem que ser fiel.

Klein começou sua carreira na internet, com o canal do YouTube intitulado como Uatafuke?!, junto de sua esposa Camila Bertani. Eles faziam esquetes, mas pararam de postar há mais ou menos dois anos. O ator revelou que acha que a internet é muito diferente da televisão, já que a web dá liberdade de fazer algo que você quer, com apenas o público para agradar. Já os canais têm uma responsabilidade maior, uma falta de liberdade:

? A internet dá uma liberdade para você fazer o que você quer e sem dever satisfação para ninguém. Eu acho que é isso: quem vai te julgar, é o público, é algo que você está sujeito a ser cancelado. Eu senti essa diferença um pouquinho, essa falta de liberdade. Mas não é ruim, mas é diferente, na internet você acaba gravando mais entre amigos.

Johnny Klein também se aventura no mundo musical. O artista lançou singles que ultrapassam a marca de 100 mil streams no Spotify, algo que ele não esperava quando começou. Seu gênero musical é o Trap, mas também recebe influências de outros gêneros.

- Eu sempre gostei de música. Eu sempre fui envolvido com rap, hip hop, trap. E aí de um tempo para cá tem ficado cada vez mais forte isso. Acho que era só um hobby, mas eu acho que vou começar a investir nisso. Agora eu já estou com oito músicas prontas e eu estou com o planejamento para começar a lançar meus traps. Vamos ver se vai dar certo.

Para planos futuros, Johnny Klein confessa que sonha em atuar em Hollywood. Tem vontade de estudar atuação nos Estados Unidos e tem vontade de estar no mundo:

- Eu acho que o meu sonho é estar no mundo, seja atuando em espanhol, em inglês, o que eu puder me dedicar e fazer, eu vou querer estar lá.

E quer saber uma curiosidade sobre ele? Apaixonado por animais, o ator confessou que é dono de bichinhos um tanto quanto diferentes. Ele possui duas cobras, a Nébula e Alita. A primeira profissão que quis ter foi a de veterinário, de tanto que ama animais.

No Corre - Partiu Entrega vai ao ar todo domingo na TV Globo, após o Fantástico. Não perca!