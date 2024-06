Namoro de Gisele Bündchen teria chegado ao fim e modelo estaria atribuindo culpa ao ex-marido, Tom Brady

Solteira novamente? Segundo a revista norte-americana In Touch Weekly, nossa supermodelo Gisele Bündchen teria terminado seu romance com o treinador de jiu-jitsu Joaquim Valente.

Os dois estavam dando o que falar no começo de 2024 com rumores de um suposto affair. Os pombinhos até mesmo tinham sido vistos trocando beijos no Dia dos Namorados dos Estados Unidos, acredita?

No entanto, agora, o In Touch Weekly afirma que o affair teria acabado de vez. Segundo o veículo, o romance teria esfriado e eles estariam afastados poucos meses após o namoro ser revelado. Além disso, a fama teria incomodado o rapaz.

Os holofotes foram demais para ele. Joaquim é um cara normal. Ele não está acostumado com toda a atenção que recebia, informou uma fonte à revista.

Deve-se notar que o In Touch Weekly também levanta a informação de que Gisele teria culpado o ex-marido, Tom Brady, por sua separação. Isso pois, recentemente, o jogador e pai dos filhos da modelo foi envolvido em uma piada relacionada ao relacionamento dos dois, durante um programa de TV.

Ela atribui a culpa ao Tom. Ao concordar em fazer o programa, ele basicamente colocou um alvo nas costas de Joaquim, disse o informante.

Para quem não acompanhou, durante o The Greatest Roast of All Time: Tom Brady, série de comédia focada em seu ex-marido, ele foi bastante zoado em relação ao fim de seu casamento com a celebridade.

- Jesus Cristo, Tom. Um dos zagueiros mais inteligentes que já jogou. Como você não previu isso? Oito aulas de caratê por dia. ? Oito aulas de caratê por dia e ela ainda é faixa branca. F**a-se, Tom. Os únicos hematomas que ela tinha eram na bunda. Todo mundo deveria saber disso, disse Kevin Hart, insinuando que Bündchen teria tido um amante durante o casamento.

- Um homem com tantos anéis [anéis de vencedor do Super Bowl] que poderia derretê-los e forjar uma espada para partir em uma missão para resgatar Gisele daquele professor de jiu-jitsu, Jeff Ross completou.

Para finalizar, Nikki Glaser disparou:

- Deve ser difícil saber que o novo namorado da sua ex-mulher pode te bater quanto enquanto come ela.

Por fim, vale lembrar que Gisele e Joaquim não chegaram a assumir o namoro publicamente. No entanto, a famosa deu a entender em entrevistas que estaria namorando, apesar de não aparecer junto do treinador em eventos ou fotos nas redes sociais.