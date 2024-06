IZA se apresenta grávida no Prêmio da Música Brasileira no Theatro Municipal

A 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira aconteceu na última quarta-feira, dia 12. Ela contou com a participação de diversos famosos e com apresentação de vários artistas. IZA chamou a atenção e entregou um baita show gravidinha.

Outro nome que apareceu foi Carlinhos Brown. O jurado do The Voice Brasil se apresentou na premiação.

Ney Matogrosso também deu as caras por lá e entregou tudo! É o Tchan subiu no palco.

Zélia Duncan, acompanhada de Silva, performou no palco da premiação. Margareth Menezes também arrasou no show. Roberta Miranda subiu ao palco. Xamã apareceu de terno e cantou no palco da premiação. Marisa Monte pegou sua guitarra, blazer vermelho combinando com o batom da boca e se apresentou no evento.