Alemanha reúne principais craques e seleções da Europa a partir de amanhã

Duas semanas após se tornar o centro das atenções do futebol no planeta com a decisão da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Borussia Dortmund, a Europa promove a partir de amanhã o desfile de suas principais estrelas vestindo as camisas de seus respectivos países durante a Eurocopa, o maior torneio de seleções do mundo. Até o dia 14 de julho, 24 equipes vão entrar em campo em dez cidades da Alemanha, país-sede e recordista com três títulos, juntamente com a Itália. A abertura está prevista para esta sexta-feira, às 16h, com o duelo entre os anfitriões e a Escócia. Será o único confronto do dia. Já para o sábado foram programadas três partidas: Hungria x Suíça (10h), Espanha x Croácia (13h) e Itália x Albânia (16h).

Além de seleções do mais alto gabarito no cenário mundial, caso, por exemplo, da Itália, que terá a oportunidade de defender o título de 2020, a competição vai reunir astros já consagrados pelos cinco continentes e jovens promessas. Na primeira categoria estão Kylian Mbappé (França), Cristiano Ronaldo (Portugal), Harry Kane (Inglaterra), Robert Lewandowski (Polônia) e Luka Modric (Croácia). Já na segunda nomes Aurelien Tchouameni e Antonine Griezmann (França), Jude Bellingham e Phil Foden (Inglaterra), Florian Wirtz e Karim Adeyemi (Alemanha), Pedri e Yamal (Espanha).

O regulamento prevê que líder e vice-líder de cada chave avançam para as oitavas-de-final, acompanhados pelos quatro melhores terceiros colocados. A partir desta segunda fase, todos os confrontos serão eliminatórios.

O uso da tecnologia no torneio será intensificado para tentar minimizar possíveis dúvidas da arbitragem, principalmente em relação à marcação de impedimentos. A bola desenvolvida pela Adidas terá um sistema chamado de Connected Ball, que auxiliará os árbitros de vídeo com o envio de dados em tempo real.

O intuito da tecnologia é promover uma marcação mais rápida. A bola será aliada de outros sistemas tecnológicos em campo, como as câmeras que captam os movimentos dos jogadores. A ferramenta ajudará os árbitros a determinarem pontos de contato.