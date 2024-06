Palmeiras mira manter tabu de quase dez anos contra o Vasco

De olho no G-4 e em busca de sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras mede forças com o Vasco, às 21h30 de hoje, no Allianz Parque.

Apesar de um começo turbulento, o Alviverde não se distanciou do G-4 e, após a vitória por 2 a 1 contra o Criciúma na última rodada, mira engatar triunfos seguidos e encostar na parte de cima da tabela. Neste momento, a equipe ocupa a oitava colocação, com 11 pontos. Já o Vasco chega em má fase. Foi goleado por 6 a 1 pelo Flamengo na última rodada.

Além da vitória, o Verdão vive a expectativa de ampliar um tabu de nove anos diante dos cariocas, já que não é superado pelo adversário desde 2015.

O atacante Dudu está recuperado de lesão e deve integrar o elenco, mas não será titular. Além disso, a equipe da Capital terá os desfalques de Gustavo Gómez e Richard Ríos, que jogarão a Copa América.