Na briga pela liderança da elite, Tricolor encara Internacional

Com 11 jogos de invencibilidade e sem saber o que é derrota desde abril, o São Paulo mira seguir na briga pela liderança do Brasileirão e, hoje (20h), entra em campo em Criciúma, para enfrentar o Inter-RS.

Apesar de o Colorado ser o mandante, o duelo será disputado longe do Beira-Rio, já que passa por reforma após as enchentes no Rio Grande do Sul. O jogo será no Heriberto Hülse, a quase 300 quilômetros de distância.

O Tricolor não contará com o goleiro Rafael, que integra o elenco da Seleção Brasileira para a disputa da Copa América. Além dele, Nahuel Ferraresi, Bobadilla e James Rodríguez também irão defender seus países na competição continental e são desfalques para a equipe da Capital. Wellington Rato, lesionado desde abril, já está liberado, mas é dúvida.