Não é bem assim, Luiz Fernando

Pré-candidato do PT ao Executivo de São Bernardo, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira deu de ombros para o aceno feito pelo também postulante ao Paço Marcelo Lima (Podemos) ao prefeito Orlando Morando (PSDB), de olho em composição com a postulante governista Flávia Morando (União Brasil) ainda no 1º turno. “Acreditamos que a união deles não afetará nossa candidatura. Na verdade, existe a possibilidade de o Alex (Manente, pré-candidato do Cidadania à prefeitura) também se aliar a eles, considerando que a administração da cidade já está sob responsabilidade desse grupo”, avaliou. Não é bem assim. Levantamento realizado no fim de maio pelo Instituto Paraná Pesquisas a pedido do Diário mostra um triplo empate técnico no segundo lugar, com Alex bem à frente na liderança. Como Flávia e Marcelo integram o grupo governista e ocupam a mesma posição no espectro político (direita) – e, portanto, disputam o mesmo perfil de eleitorado –, uma composição entre os dois poderia descolar o escolhido (ou escolhida) do empate e aproximá-lo do 2º turno. É esperar para ver.

BASTIDORES

Em Santo André

Três semanas após ter sua pena extinta pelo STF (Supremo Tribunal Federal), José Dirceu (PT, foto) estará em Santo André amanhã, em agenda com a pré-candidata petista ao Executivo andreense, Bete Siraque, no Sindicato dos Metalúrgicos da cidade. Em maio, a segunda turma do STF extinguiu a pena imposta ao ex-ministro de Lula por corrupção passiva no âmbito da operação Lava Jato – os integrantes da Côrte avaliaram que a punição de oito anos e dez meses “prescreveu”.

Matemática

Prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSD) promoveu na noite de terça-feira uma live bissexta nas redes sociais, quando respondeu a perguntas anódinas sobre a administração do município. Ao fim do encontro virtual, agradeceu “aos mais de 500 participantes” que estavam acompanhando o bate-papo ao vivo, exatamente no momento em o marcador apontava a audiência de 194 pessoas.

Tigrão

Diferentemente do que fez com a repórter do Diário Camila Pergentino na entrevista coletiva de 29 de maio, quando grosseiramente impediu a profissional de concluir uma pergunta dirigida à ex-secretária de Saúde Regina Maura Zetone, na noite de ontem, na Paróquia Nossa Senhora das Graças, o prefeito José Auricchio Júnior cumprimentou com cordial aperto de mão o jornalista Wilson Guardia. Não quis, entretanto, responder às perguntas deste jornal – o que é um direito seu.

Afinando o discurso

Prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD) reuniu pré-candidatos a vereador de seu grupo político – composto por PSD, Republicanos, Progressistas, PRTB e federação PT-PCdoB e PV – para análise de conjuntura e começar a afinar o discurso acerca das realizações de seu governo, pestes a completar dois anos. Em um telão, foram apresentadas no sábado realizações de três secretarias: Obras, Saúde e Educação.

Mais um

A lista de postulantes ao posto de companheiro de chapa de Flávia Morando (União Brasil), indicada do prefeito Orlando Morando (PSDB) à disputa pela Prefeitura de São Bernardo, ganhou mais um nome. Segundo o site ABC em Off, o presidente do Sindicato dos Cegonheiros, José Ronaldo, o Boizinho; Luis Ricardo Davanzo (Republicanos), ex-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em São Bernardo; e o ex-secretário José Luiz Gavinelli (União) ganharam a companhia do ex-deputado Giba Marson (Republicanos).