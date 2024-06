Netuno toma virada no fim na estreia de Guilherme Alves

A estratégia estava definida. Troca de comissão técnica com a substituição de Bruno Pivetti por Guilherme Alves e a perspectiva de fim do jejum de cinco jogos sem vitória do Água Santa na Série D do Brasileiro. Mas faltou combinar com o Costa Rica que, diante de sua torcida, mais uma vez surpreendeu o time de Diadema, a exemplo do que tinha feito no fim de semana (2 a 0), e saiu com o triunfo por 2 a 1.

O resultado no Mato Grosso do Sul derrubou o Netuno da terceira para a quinta posição do Grupo A7, com os mesmos nove pontos, mas fora da zona de classificação à segunda fase, assegurada aos quatro primeiros colocados. Já os donos da casa passaram a ocupar o terceiro lugar, com 11, no G-4. O mineiro Pouso Alegre ocupa o quarto posto, também com nove pontos, mas em vantagem em relação ao Água Santa no saldo de gols (3 a -1).

O placar no Estádio Laertão, em Costa Rica, foi ainda mais doloroso para o Netuno por ter sido definido apenas nos acréscimos da etapa final, mais precisamente aos 47 minutos, em bola parada.

Com a bola rolando é possível dizer que a equipe de Diadema pagou caro pela falta de eficiência em campo, principalmente no primeiro tempo. O Netuno desperdiçou oportunidades, inclusive com bola na trave, além de ter parado no goleiro Jordan, em desvio de Vinicius Baracioli.

Já na etapa final, Luquinhas abriu o placar para o Água Santa aos 29 minutos. Após receber passe na área, o atacante girou e finalizou no canto.

A vantagem do Netuno, no entanto, durou pouco. Aos 32, Roberto Baggio deixou tudo igual ao chutar da marca do pênalti. E já nos acréscimos, Joelson virou para o Costa Rica em cobrança de falta.

RODADA

A Inter de Limeira, líder com 17 pontos, ficou nos 2 a 2 com o Maringá, vice-líder com a mesma pontuação, mas em desvantagem no saldo (10 a 5), no Limeirão. E o São José, em sexto, com oito, arrasou o lanterna Patrocinense (cinco), por 6 a 0, no Vale do Paraíba.