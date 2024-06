Com tarefa de superar Inter de Milão, Milan anuncia técnico português Paulo Fonseca

A direção do Milan anunciou nesta quinta-feira a contratação do técnico Paulo Fonseca. Ele vai substituir Stefano Pioli, que deixou o clube ao fim da temporada europeia passada. O português assume o time com a tarefa de superar a rival Inter de Milão, que vem sendo o grande algoz do Milan tanto na Itália quanto na Europa nas últimas temporadas.

Fonseca assinou contrato de três anos, vindo do Lille, da França, onde esteve por duas temporadas. Na primeira, encantou o público com um estilo de jogo mais ofensivo e de maior posse de bola. Mas não conseguiu repetir o feito na temporada seguinte. Antes, passou por Roma, Shakhtar Donetsk e diversos clubes portugueses, como Braga e Porto.

O Milan vem do vice-campeonato italiano, o que não chega a animar a torcida em razão dos 19 pontos de distância para a Inter de Milão, que se sagrou campeã com folga. No Italiano, o Milan levou uma dura goleada da arquirrival por 5 a 1, em setembro, e perdeu o segundo clássico por 2 a 1, em abril deste ano.

Até mesmo na Liga dos Campeões, o Milan sofreu diante da Inter. Após encerrar um jejum de sete anos sem disputar a prestigiada competição, o time alcançou semifinais no ano passado, mas acabou sendo eliminado justamente pela arquirrival.

Na temporada passada, a equipe de Stefano Pioli não conseguiu passar da fase de grupos, após encarar o Borussia Dortmund, que terminou como vice-campeão, e o Paris Saint-Germain. Na Liga Europa, foi eliminado pela Roma nas quartas de final.