São Paulo alcança o número de 30 cidades com possibilidade de 2º turno nas eleições deste ano

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) informou na última segunda-feira, 10, que mais duas cidades paulistas poderão ter segundo turno nas eleições municipais de 2024.

Com a atualização, Embu das Artes, na região metropolitana da capital, e Sumaré, município próximo a Campinas, ultrapassaram a marca de 200 mil eleitores. Por esse motivo, podem ter um segundo turno se nenhum candidato atingir a maioria absoluta dos votos. Segundo a Constituição, a maioria absoluta é quando um candidato recebe metade dos votos válidos, que desconsideram os brancos e nulos, mais um.

De acordo com o TRE-SP, nas últimas eleições municipais em 2020, Embu das Artes possuía 189.289 eleitores e Sumaré 189.410. Após o fechamento do período de cadastro eleitoral deste ano, respectivamente, elas contabilizaram 207.471 e 203.238 eleitores registrados.

Conforme o último senso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população de Embu das Artes totaliza 250.691, enquanto Sumaré 279.545 pessoas.

Com isso, dos 645 municípios paulistas, 30 podem ter segundo turno neste ano. São eles Guarulhos, Campinas, São Bernardo do Campo, Osasco, Santo André, São José dos Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Diadema, Mogi das Cruzes, Jundiaí, Mauá, Piracicaba, Carapicuíba, Barueri, Bauru, São Vicente, Praia Grande, Itaquaquecetuba, Franca, Taubaté, Guarujá, Suzano, Limeira, Taboão da Serra, Embu das Artes e Sumaré.

São Carlos, cidade a 230 km da capital, chegou perto de atingir o número mínimo de votantes para ter mais de um turno. Ela soma 197.528 eleitores, sendo assim faltaram 2.472 pessoas para entrar na lista.