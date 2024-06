Bolsas da Ásia fecham sem direção única, após Fed e à espera do BoJ

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 13/06/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, enquanto investidores digeriam o último anúncio de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e aguardavam decisão de juros do Banco do Japão (BoJ).

Liderando os ganhos pelo segundo dia consecutivo, o índice Taiex subiu 1,19% em Taiwan, a uma nova máxima histórica de 22.312,04 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,98% em Seul, a 2.754,89 pontos, e o Hang Seng teve alta de 0,97% em Hong Kong, a 18.112,63 pontos.

Por outro lado, os mercados chineses ficaram no vermelho, pressionados por ações do setor imobiliário. O Xangai Composto caiu 0,28%, a 3.028,92 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,62%, a 1.683,46 pontos. Já em Tóquio, o japonês Nikkei cedeu 0,40%, a 38.720,47 pontos, mantendo postura cautelosa antes do BoJ.

Ontem, o Fed deixou seus juros inalterados pela sétima vez consecutiva, como era amplamente esperado, mas também sinalizou apenas um corte das taxas neste ano. Em março, o BC americano previa três reduções de juros ao longo de 2024.

O BoJ, que anuncia sua decisão amanhã (14), não deverá elevar juros de novo, como fez há quase três meses, mas a economia japonesa está sob pressão em meio à prolongada força do dólar em relação ao iene.

Na Oceania, a bolsa australiana se recuperou hoje, depois de acumular perdas nos dois pregões anteriores, à medida que dados locais mostraram um leve recuo no desemprego. O S&P/ASX 200 avançou 0,44% em Sydney, a 7.749,70 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires