Acusado de matar o filho vai a júri esta quinta em Ribeirão

Um dos crimes mais chocantes ocorridos na região nos últimos anos será julgado nesta quinta-feira (13), a partir das 9h, no Fórum da Comarca de Ribeirão Pires. O réu é Thiago Siqueira, acusado de assassinar o próprio filho, Luiz Gustavo Sibia Siqueira, então com 7 anos, no dia 7 de novembro de 2022, no Recanto Suíço, em Ribeirão Pires.

Thiago teria matado Luiz Gustavo com um soco no tórax, após ter consumido drogas. No dia do crime, a criança chegou ao hospital com os órgãos dilacerados e já sem vida, levado pelo próprio pai que, na ocasião, disse que o filho teria tido um mal súbito.

No depoimento inicial, Thiago afirmou quer estava em casa preparando almoço para seus filhos quando teria ouvido um grito de Luiz Gustavo. Ele disse que teria encontrado o garoto no chão e que teria então levado o menino imediatamente para o hospital, onde foi constatado o óbito.

Após o laudo do IML (Instituto Médico Legal) apontar um trauma na região do tórax provocado por lesão corporal, porém, o pai confessou a autoria do crime. Thiago admitiu ter golpeado o garoto e depois ter tapado sua boca para que os gritos fossem abafados.

Ele acabou preso quatro dias após o crime e permanece em prisão preventiva. O caso correu em segredo de Justiça na 1ª Vara Criminal e do Júri de Ribeirão Pires.

Apesar de os indícios e a confissão apontarem Thiago como autor do crime, o advogado que defende a família da criança, Márcio Miguel Fernando de Oliveira, explica que são os sete jurados do caso são quem decidirão pela absolvição ou condenação do pai da criança por homicídio doloso triplamente qualificado.

“O enquadramento indica que ele agiu por motivo fútil, com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que é menor de 14 anos. Ao todo, serão ouvidas cinco testemunhas de acusação, cinco de defesa e duas do Juízo. Ao final, falará o médico legista. Depois, o réu testemunhará e em seguida vêm os debates das partes”, detalhou Oliveira.

Além de Luiz Gustavo, Thiago Siqueira tem outros três filhos. A mãe das crianças, Rhayssa, morreu um ano e meio antes de o crime contra Luiz Gustavo ter acontecido. Ela faleceu durante o parto do filho mais novo, Antony. Após o crime e com a prisão do pai, os três irmãos, Ana Alice, Monique e Antony ficaram com a avó materna, Rosângela Alonso.

“O que ele fez com o meu neto não tem justificativa. Queremos justiça. E digo mais: para mim”, afirmou a avó.